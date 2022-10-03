Прага, , 15:20 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии призвало своих граждан не ехать в Россию. Об этом 3 октября говорится в заявлении МИД этой страны.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Также отмечается, что тем гражданам Чехии, кто сейчас находится на территории России, необходимо покинуть её.

В МИД пояснили, что такая мера связана с конфликтом на территории бывшей УССР, а также возможным ухудшением ситуации с безопасностью в России для граждан стран ЕС и НАТО.

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