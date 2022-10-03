* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:20 — REGNUM Бывший член афганского парламента Фавзия Кофи сообщила, что в три часа ночи её разбудил звонок девушки, которую талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держат в заложниках в Мазари-Шарифе. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

После захвата заложников Цитата из к/ф «Последнее испытание». Реж. Алексей Петрухин. 2019. Россия

«Наши девушки должны жить своей жизнью и пользоваться своими правами», — написала она на своей странице в Twitter.

Ранее источники из города Мазари-Шарифа сообщили Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разогнали женскую демонстрацию «избиениями и арестами».

Одна из протестующих девушек отправила на телеканал видеосообщение, в котором рассказывает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заперли в общежитии некоторых её товарищей, а других увезли с собой в неизвестном направлении.

Источники в Мазари-Шарифе сообщают, что радикалы избивали протестующих и ломали их телефоны.

Несмотря на усилия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по предотвращению демонстраций, утром 3 октября группа женщин провела акцию протеста в городе Мазари-Шарифе.

Во время демонстрации эти женщины скандировали лозунги о праве на образование, обеспечении безопасности и предотвращении геноцида хазарейцев в Афганистане.