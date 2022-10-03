Бишкек, , 15:20 — REGNUM Одна из зарегистрированных на территории Киргизии фирм пыталась незаконно ввезти в страну 488 кг ювелирных украшений из золота 750-й пробы и наручных часов марки «Bernhard H. Mayer». Об этом сообщили в таможенной службе республики.

Золотые часы

Контрабандный груз стоимостью более 44,8 млн сомов (32,6 млн рублей) прибыл на самолёте из Малайзии.

При этом в документах он был обозначен как товары для личного пользования стоимостью около $2,9 тысячи (160 тысяч рублей).

Таможенное ведомство Киргизии установило, что сумма ущерба государству составила около 12,9 млн сомов (9,4 млн рублей). Материалы по факту попытки ввоза контрабанды таможенники передали в генеральную прокуратуру Киргизии.