Иркутск, 3 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. С 26 сентября по 2 октября 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, сообщает ГУ МВД РФ по региону. В авариях пострадали 16 взрослых и четверо детей. Также известно о четверых погибших.

МВД ДТП в Приангарье

Всего было зарегистрировано: 14 наездов на пешеходов; 4 столкновения транспортных средств; один наезд на стоящее транспортное средство; один наезд на препятствие; один съезд с автодороги.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 по 25 сентября на территории Иркутской области произошло 51 ДТП, в которых 8 человек погибли, 57 человек получили травмы различной степени тяжести.

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