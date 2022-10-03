Вена, , 15:20 — REGNUM Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла России в Вене в связи с итогами референдумов по вопросу о воссоединении с Россией республик Донбасса и освобожденных территорий б. УССР. Об этом 3 октября сообщает австрийский МИД на своей странице в одной из соцсетей.

Карта-флаг Австрии

Уточняется, что внешнеполитическое ведомство Австрии вызвало посла России для того, чтобы заявить, что австрийская сторона считает воссоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей якобы «аннексией» и «нарушением международного права».

При этом также утверждается, что решившие воссоединиться с Россией регионы, подавляющее большинство жителей которых выразили это намерение на референдумах, якобы должны быть под контролем киевского террористического режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за воссоединения республик Донбасса и освобождённой части б. УССР с Россией посла РФ в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.