Париж, , 15:17 — REGNUM Почти 100 заправок из 3500 объектов TotalEnergies по всей Франции пострадали от нехватки топлива, передает BFM TV.

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С момента введения скидки в размере 20 центов за литр топлива в начале учебного года во Франции количество посещений АЗС TotalEnergies увеличилось на 30%.

Другой причиной нехватки топлива является недавняя забастовка, которая затронула нефтеперерабатывающие заводы TotalEnergies. Сотрудники требуют повышения заработной платы на 10%, поскольку компания получила рекордную прибыль благодаря резкому росту цен на нефть.

Со своей стороны, нефтяная компания TotalEnergies заверяет, что «дефицита топлива нет, потому что TotalEnergies создала запасы и в настоящее время осуществляет регулярный импорт».

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Париж-Бове, расположенном на северо-западе Франции, подали уведомление о забастовке, которая может привести к серьезным перебоям в воздушном движении 4 и 6 октября.

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