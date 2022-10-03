«Все для Победы!»: более 700 конструкций информируют о проекте
Москва, 3 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Участники Союза операторов наружной рекламы предоставили рекламные конструкции для информирования граждан о гуманитарном проекте Общероссийского народного фронта «Все для победы!». В настоящее время в рамках популяризации масштабной акции социальная реклама уже размещена на 736 поверхностях рекламных конструкций в 25 крупных городах России и запущена на видеоэкранах в 1500 автобусах. Информация появилась в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Барнауле, Хабаровске, Ярославле и других городах. На плакатах размещены QR-коды, с помощью которых можно перейти на сайт акции pobeda. onf.ru, поддержать бойцов и мирных людей, а также получить всю необходимую информацию.
В рамках проекта «Все для Победы!» Союз операторов наружной рекламы при поддержке Минобороны РФ и Центрального спортивного клуба Армии ранее уже провел акцию помощи жителям ЛНР и ДНР «Щит добра». Было собрано 30 тонн гуманитарного груза, который 9 сентября доставили на подмосковный аэродром «Чкаловский» и отправили транспортным самолетом в ЛНР и ДНР.