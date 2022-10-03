Иркутск, 3 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В здании института филологии Иркутского госуниверситета (ИГУ) на улице Ленина в Иркутске 3 октября прошла эвакуация около 250 студентов и персонала. Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, причиной стала сработка пожарной сигнализации. Сигнал в пожарно-спасательную службу поступил в 12.36 местного времени. На место прибыли пять пожарных расчётов. Сигнализация сработала в результате задымления из-за сварочных работ в подвальном помещении здания, пожара нет, пояснили спасатели.

МЧС Иркутск. Здание института филологии Иркутского госуниверситета (ИГУ)

В отношении подрядной организации, проводившей огневые работы, государственные пожарные инспекторы проведут проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24–25 сентября 2022 года на территории Иркутской области произошло 27 пожаров. Увеличилось количество техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления.

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