Екатеринбург, 3 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался историей о гибели 30-летней жительницы Свердловской области 12 ноября 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет России

История прозвучала в эфире одного из федеральных телеканалов. Известно, что гражданка погибла в ДТП. В трагедии обвинили её бывшего сожителя. За причинение смерти по неосторожности суд назначил ему два года ограничения свободы.

Однако родственники погибшей полагают, что гражданин намеренно толкнул женщину под колёса. Они намерены обжаловать приговор. Бастрыкин ждёт по этой теме доклада от главы областного управления СКР Михаила Богинского.