Москва, , 15:17 — REGNUM Соединенные Штаты сегодня подчинили себе весь Запад, чтобы превратить киевский режим в инструмент борьбы с Россией, как в свое время Гитлер «поставил под ружье» европейские страны для нападения на СССР. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня США подчинили себе практически весь коллективный Запад, мобилизовав его на превращение [Киева] в инструмент борьбы с Россией. Также, как в свое время Гитлер, поставил под ружье большинство стран Европы для нападения на Советский Союз», — заявил Лавров, выступая в Госдуме.

Он добавил, что как и тогда, «нынешним планам не суждено сбыться, об этом предельно ясно сказал президент РФ Владимир Путин в Кремле».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: ВСУ убивали жителей Донбасса из-за отказа поддерживать нацистов