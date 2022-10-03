Москва, 3 октября 2022, 15:17 — REGNUM Соединенные Штаты сегодня подчинили себе весь Запад, чтобы превратить киевский режим в инструмент борьбы с Россией, как в свое время Гитлер «поставил под ружье» европейские страны для нападения на СССР. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он добавил, что как и тогда, «нынешним планам не суждено сбыться, об этом предельно ясно сказал президент РФ Владимир Путин в Кремле».
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