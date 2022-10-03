Москва, 3 октября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Соединенные Штаты сегодня подчинили себе весь Запад, чтобы превратить киевский режим в инструмент борьбы с Россией, как в свое время Гитлер «поставил под ружье» европейские страны для нападения на СССР. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сегодня США подчинили себе практически весь коллективный Запад, мобилизовав его на превращение [Киева] в инструмент борьбы с Россией. Также, как в свое время Гитлер, поставил под ружье большинство стран Европы для нападения на Советский Союз», — заявил Лавров, выступая в Госдуме.

Он добавил, что как и тогда, «нынешним планам не суждено сбыться, об этом предельно ясно сказал президент РФ Владимир Путин в Кремле».