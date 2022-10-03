Москва, 3 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Ситуация в Буркина-Фасо становится спокойнее после второго за текущий год переворота. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 октября на сайте российского МИД.

Сергей Строителев ИА REGNUM Беженец из Буркина-Фасо на берегу Ионического моря

Поль-Анри Сандаого Дамиба был смещён с поста главы государства 30 сентября в результате »неконституционной смены власти». Руководство Буркина-Фасо перешло к военным во главе с Ибрагимом Траоре, отметили в ведомстве и уточнили, что российские граждане, которые находятся на буркинийской территории, не пострадали.

«По информации посольства России в Абиджане, представляющего наши интересы в Буркина-Фасо, ситуация в этом африканском государстве находится под контролем новых властей, имеет тенденцию к успокоению», — сообщили в МИД РФ.

Отмечено также, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации в африканской республике. Российская сторона призывает всех участников внутриполитического процесса в Буркина-Фасо проявлять сдержанность и рассчитывает, что новые власти как можно скорее вернут страну к конституционному порядку.

Читайте также: Песков ответил на вопрос о сотрудничестве РФ с новым режимом в Буркина-Фасо