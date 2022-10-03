Москва, 3 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. ВСУ безнаказанно убивали жителей Донбасса, только потому что они отказались поддерживать неонацистский режим в Киеве и решили отстаивать свои конституционные права. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Вооруженные силы [Киева] и боевики националистических формирований безнаказанно убивали жителей Донбасса и соседних районов, только потому что они отказались разделить неонацистские устремления нового руководства страны и решили отстаивать свои права, гарантированные Конституцией [республики]», — сказал Лавров.

Воссоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией стало логическим продолжением воссоединения русских земель, подчеркнул он.