Москва, , 15:12 — REGNUM Об эффективности такой меры Центробанка России как дополнительные процедуры установления курсов иностранных валют пока говорить рано, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Валюта Ivar Husevåg Døskeland

«США и Евросоюз обсуждают санкции против инфраструктуры Московской биржи: НКЦ и НРД. НРД — «Национальный расчётный депозитарий» — выполняет функцию депозитария, в котором ведётся учёт торгуемых ценных бумаг, а НКЦ — «Национальный Клиринговый Центр» — функцию расчетного центра по осуществлению сделок.

Поскольку НКЦ полностью обеспечивает проведение валютных торгов на Московской бирже, то в случае если его счета будут заблокированы, торговля долларами и евро на бирже прекратится. Этот риск очень нервирует всех держателей валюты и серьезно влияет на текущий курс рубля.

Чтобы убрать беспокойство на счет процесса установления официальных курсов доллара и евро в случае прекращения биржевых торгов им, ЦБ РФ дал разъяснения. В случае санкций против НКЦ, ЦБ РФ станет использовать альтернативные источники данных — банковскую отчетность и внебиржевые площадки.

То есть валютный курс будет определяться на основе средневзвешенного курса по сделкам банков на валютных рынках, данные о которых предоставляются ЦБ РФ в составе отчетности.

Если таких данных не будет, то регулятор сможет использовать данные с платформ внебиржевых торгов. А при невозможности расчетов и таким образом, официальный курс будет устанавливаться равным значению предыдущего дня.

Об эффективности таких мер пока говорить рано. Но, в любом случае, в случае блокировки биржевых торгов валютой, лучше получать такую информацию, чем никакой.

Очевидно также, что курс наличного доллара и биржевой курс продолжат отдаляться друг от друга, поскольку наличная валюта в Россию уже давно не завозится.

Курс в обменниках фактически будет определяется балансом спроса и предложения наличной валюты в конкретный момент в данном месте.

Наверняка, в случае отсутствия единой биржевой площадки в стране будет функционировать несколько курсов валют: для экспортеров, для импортеров, для населения в пунктах обмена», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют для более точного отражения ситуации на рынках.

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