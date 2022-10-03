Москва, 3 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Об эффективности такой меры Центробанка России как дополнительные процедуры установления курсов иностранных валют пока говорить рано, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Ivar Husevåg Døskeland Валюта

«США и Евросоюз обсуждают санкции против инфраструктуры Московской биржи: НКЦ и НРД. НРД — «Национальный расчётный депозитарий» — выполняет функцию депозитария, в котором ведётся учёт торгуемых ценных бумаг, а НКЦ — «Национальный Клиринговый Центр» — функцию расчетного центра по осуществлению сделок.

Поскольку НКЦ полностью обеспечивает проведение валютных торгов на Московской бирже, то в случае если его счета будут заблокированы, торговля долларами и евро на бирже прекратится. Этот риск очень нервирует всех держателей валюты и серьезно влияет на текущий курс рубля.

Чтобы убрать беспокойство на счет процесса установления официальных курсов доллара и евро в случае прекращения биржевых торгов им, ЦБ РФ дал разъяснения. В случае санкций против НКЦ, ЦБ РФ станет использовать альтернативные источники данных — банковскую отчетность и внебиржевые площадки.

То есть валютный курс будет определяться на основе средневзвешенного курса по сделкам банков на валютных рынках, данные о которых предоставляются ЦБ РФ в составе отчетности.

Если таких данных не будет, то регулятор сможет использовать данные с платформ внебиржевых торгов. А при невозможности расчетов и таким образом, официальный курс будет устанавливаться равным значению предыдущего дня.

Об эффективности таких мер пока говорить рано. Но, в любом случае, в случае блокировки биржевых торгов валютой, лучше получать такую информацию, чем никакой.

Очевидно также, что курс наличного доллара и биржевой курс продолжат отдаляться друг от друга, поскольку наличная валюта в Россию уже давно не завозится.

Курс в обменниках фактически будет определяется балансом спроса и предложения наличной валюты в конкретный момент в данном месте.

Наверняка, в случае отсутствия единой биржевой площадки в стране будет функционировать несколько курсов валют: для экспортеров, для импортеров, для населения в пунктах обмена», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют для более точного отражения ситуации на рынках.

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