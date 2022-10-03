Донецк, 3 октября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Куйбышевский и Киевский районы Донецка в течение пяти минут были обстреляны со стороны бандеровцев. Об этом 3 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Киевского района был зафиксирован в 14:45 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибром 155 м.

Кроме того, отмечается, что в 14:50 киевские нацисты выпустили ещё три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что киевские войска, перешедшие административную границу Луганской Народной Республики, полностью уничтожены.