Джелалабад, Афганистан, , 15:10 — REGNUM В афганской провинции Нангархар муж и жена были убиты топором неизвестными лицами.

Убийство Mate Marschalko

Надёжный местный источник на условиях анонимности сообщил газете «8 Собх» 3 октября, что инцидент произошёл минувшей ночью в 6-м районе города Джелалабад, административного центра Нангархара.

По данным источника, жертвами инцидента стали жители уезда Пачир ва Агам. Причиной произошедшего называют личную неприязнь.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по этому поводу.

Отметим, что распри между семьями в деревнях Афганистана нередко приводят к жертвам.