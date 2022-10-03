Иркутск, 3 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. За прошедшие выходные дни (1-2 октября 2022 года) в Иркутской области ликвидировали 20 пожаров, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. Известно, что причиной шести пожаров стало короткое замыкание электропроводки, ещё шесть очагов возникло из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи, в пяти случаях огонь возник из-за неосторожного обращения с огнём, причиной трех пожаров послужил поджог.

34.mchs.gov.ru Пожар

На пожарах в жилье спасены 19 человек. В ночь на 1 октября в микрорайоне Пахотищева города Тайшета во время пожара в квартире на первом этаже из многоквартирного дома коридорного типа самостоятельно эвакуировались 36 человек (из них 4 детей), пожарными были эвакуированы 8 человек, ещё 4 человека спасены с помощью спасательных устройств. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра. По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания.

1 октября в 17:42 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в городе Усолье-Сибирское. В проезде Серегина на пятом этаже пятиэтажного дома коридорного типа горела дверь в квартире. Двумя звеньями газодымозащитной службы с применением спасательных устройств по лестничному маршу были спасены 10 человек. Самостоятельно эвакуировались ещё 6 жильцов. В результате пожара повреждена входная дверь в комнате на площади 0,5 квадратных мера. Предполагаемая причина пожара — поджог.

Вечером 1 октября в 19:49 в посёлке Железнодорожном Усольского района на улице Коммунистической горел частный двухэтажный дом. На момент прибытия первого подразделения первый этаж дома изнутри был охвачен огнем, существовала угроза соседним строениям. До прибытия подразделений пожарной охраны соседями была спасена хозяйка дома, получившая отравление угарным газом. Женщина 1993 года рождения была госпитализирована. Причина пожара устанавливается.

В воскресенье, 2 октября, в 12:15 в пожарно-спасательную службу города Иркутска поступило сообщение о пожаре на улице Алмазная. Пожар произошел в двухкомнатной квартире, расположенной на 6 этаже 9-этажного дома. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 22 человека. На момент прибытия первого подразделения в подъезде наблюдалось сильное задымление. Звеньями газодымозащитной службы с верхних этажей были спасены 14 человек. В результате пожара повреждены домашние вещи и мебель на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

В ночь на понедельник, 3 октября, в регионе произошло 4 пожара. Из жилого дома в деревне Шубина Черемховского района во время пожара самостоятельно эвакуировались 5 человек, в том числе 3 детей. На момент прибытия пожарных горели дом и хозяйственные постройки на общей площади 108 квадратных метров. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Всего с начала года в Иркутской области произошло 4735 техногенных пожаров, погибли 134 человека, 142 человека получили травмы. Также 715 человек спасены, 3997 человек эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС по Иркутской области известило 29 сентября о серьёзном пожаре в Усть-Илимске: спасателям удалось спасти и эвакуировать 20 человек.

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