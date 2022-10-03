Астана, 3 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Казахстане в сентябре по сравнению с ценами этого же месяца прошлого года составил 17,7%. Об этом 2 октября сообщает Бюро национальной статистики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Отмечается, что за год цены на продукты в стране выросли на 22,2%, на непродовольственные товары — на 17%, а на платные услуги — на 12,3%. По итогам сентября инфляция составила 1,8%.

«Наибольшие темпы роста инфляции в сентябре наблюдались на платные услуги — 2,7% (в августе 2022г. — на 1,6%), непродовольственные товары подорожали на 1,9% (в августе 2022г. — на 1,8%), наименьший темп в структуре ИПЦ показали продовольственные товары — 1,2% (в августе т. г. — 1%)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что больше всего цены в среднем выросли за год в Мангистауской области — 21,7%. Меньше всего росли цены в Жамбылской области — 15,8%.