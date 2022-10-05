Кострома, 5 октября, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Ярославский подрядчик задержал строительство детской поликлиники в Давыдовском микрорайоне Костромы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поликлиника, в которой сейчас принимают всех детей Давыдовского

Поликлинику на 10 тысяч пациентов должны были сдать до 29 августа 2022 года. Ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников планировал, что детское учреждение откроется ещё раньше — в «июне–июле» текущего года.

По информации администрации региона объект готов на 78% — рабочим осталось уложить плитку на пол, оштукатурить стену, смонтировать вентиляцию в здании, а также благоустроить территорию объекта. Сдача ожидается к началу декабря.

По какой причине произошло отставание от сроков — неизвестно. Представители государственного заказчика отказались от оперативных комментариев, попросив ИА REGNUM оформить официальный запрос.

Пресс-служба администрации Костромской области Строительство здания новой поликлиники в Давыдовском

Напомним, объектом занимается ярославская компания «Виннер», стоимость работ составляет 139 млн рублей. Средства на строительство были выделены из резервного фонда Владимира Путина по обращению губернатора. Поликлиника будет одноэтажной и расположится на улице Профсоюзной рядом с детским садом и школой на 1000 учеников. Её появление имеет принципиальное значение для густонаселенного микрорайона — последние 30 лет местных детей принимают в помещении, занимающем первый этаж жилого дома. Учреждение не справляется с нагрузками, а родители жалуются на тесноту и «огромные» очереди к врачам.