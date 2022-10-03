Эрфурт, Германия, 3 октября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Германия заранее подготовилась к зиме без российского газа, и должна справиться с этой обеспечения энергобезопасности страны. Об этом 3 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Эрфурте по случаю Дня германского единства.

Casarosada.gob.ar Олаф Шольц

«Германия подготовилась к зиме, заранее приняла решения, которые позволяют сказать, что в отличие от прошлого года мы готовы», — сказал Шольц.

По его словам, страна, вероятно, сможет преодолеть зиму и обеспечить энергоснабжение, если «все продолжат содействовать этому».

Он добавил, что немецкое правительство сделает всё, чтобы в долгосрочной перспективе никто не мог оказывать давление из-за газа, и сделает ставку на строительство терминалов по приёму сжиженного природного газа (СПГ).