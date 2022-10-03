Калуга, , 15:15 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша сегодня, З октября, принял участие в парламентских слушаниях в Совете Федерации России, на которых обсуждались проекты федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации России Пресс-служба правительства Калужской области

Говоря о бюджете региона, Владислав Шапша отметил, что в сложившихся социально-эконмических условиях, условиях санкционного давления Калужской области собственными силами будет практически невозможно полностью возместить потери доходной части бюджета.

«Будучи регионом-донором, мы не получаем дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности, компенсацию на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы и другие целевые трансферты. С учётом сложившейся ситуации, в целях повышения финансовой устойчивости таких регионов, как Калужская область, ощутимой помощью стала бы, например, дотация на частичную компенсацию расходов по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы», — отметил Владислав Шапша

Калужский губернатор также акцентировал внимание на решении правительства России об упразднении с 2023 года режима консолидированных групп налогоплательщиков. По его мнению, принятое решение позволит увеличить точность бюджетного планирования.

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