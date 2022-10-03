Калужский губернатор: регионам нужна компенсация зарплат бюджетников
Калуга, 3 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сегодня, З октября, принял участие в парламентских слушаниях в Совете Федерации России, на которых обсуждались проекты федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Говоря о бюджете региона, Владислав Шапша отметил, что в сложившихся социально-эконмических условиях, условиях санкционного давления Калужской области собственными силами будет практически невозможно полностью возместить потери доходной части бюджета.
Калужский губернатор также акцентировал внимание на решении правительства России об упразднении с 2023 года режима консолидированных групп налогоплательщиков. По его мнению, принятое решение позволит увеличить точность бюджетного планирования.