Грозный, , 15:05 — REGNUM Чечню и Объединенные Арабские Эмираты свяжет прямой авиарейс. Из международного аэропорта «Грозный (Северный)» запущен авиарейс в Дубай. Выполняет его авиаперевозчик «ЮТэйр».

Самолет AlexandrVe

Компания предоставила для перелетов в ОАЭ самолет Boeing 737-800, рассчитанный на перевозку до 189 пассажиров. Первый рейс был совершен 2 октября. Перелёты по маршруту «Москва (Внуково) — Грозный — Дубай - Москва (Внуково)» будут совершаться один раз в неделю - по воскресеньям. В дальнейшем их частоту увеличат до трех рейсов в неделю.

Напомним, ранее из Чечни в ОАЭ уже летал самолет. Авиарейсы из Грозного в Шарджу выполняла авиакомпания Air Arabia. Однако они были приостановлены.

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