Барнаул, , 15:03 — REGNUM Товарооборот субботних ярмарок в Барнауле и пригороде составил 2,5 миллиона рублей, сообщает 3 октября телеграм-канал мэрии города.

Ярмарка

В первый день октября на пригородных площадках краевой столицы свою продукцию представили 92 торговых точки — это производители, фермерские хозяйства и предприятия Алтайского края.

Товарооборот ярмарок в этот день составил более 2,5 миллионов рублей. Вновь, как и на прошлой ярмарке, самым популярным товаром у горожан стали сезонные овощи (лук, картофель, морковь и другие) и фрукты.

Следующие ярмарки пройдут в Барнауле 8 октября с 10:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета в Алтайском крае фиксируется снижение цен на продукты питания. По итогам июля индекс потребительских цен на продовольственные товары к предыдущему месяцу составил 98,6% (в июне 2022 года — 99,7%).

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