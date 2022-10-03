Самара, , 15:08 — REGNUM Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового главу ГУ МВД России по Самарской области Игоря Иванова. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Полиция Мвд.рф

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о важности эффективного взаимодействия ГУ МВД и региональных органов власти.

«Правительство региона и я лично придаю огромное значение качественному и системному взаимодействию с Главным управлением МВД России по Самарской области. У нас есть хорошие традиции взаимодействия, отработанные соглашения, четкое понимание, что от эффективности этого взаимодействия во многом зависит обеспечение законности и правопорядка на территории региона. Не сомневаюсь, что высочайший профессионализм Игоря Геннадьевича, его колоссальный опыт в полной мере проявятся на Самарской земле и обеспечат укрепление правопорядка и спокойствие граждан», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Сообщается, что Иванов поблагодарил за оказанное доверие.

«Приложу все усилия, чтобы его оправдать. Коллектив самарского гарнизона готов к выполнению поставленных задач», — сообщил он.

Сообщается, что генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов служил на различных должностях в ГУ МВД России по Челябинской области, с 2018 года занимал должность начальника ГУ МВД России по Кемеровской области. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями МВД России. Генералу-лейтенанту полиции было присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации».

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