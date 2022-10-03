Минск, 3 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Белорусской микроэлектронике на фоне вводимых Западом санкций необходим прорыв. Об этом 3 октября во время согласования в должности генерального директора ОАО «Интеграл» Андрея Буйневича заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Микроэлектроника

Лукашенко отметил, что сфера деятельности предприятия самая тяжёлая и проблемная в стране, но крайне востребованная.

«Слава богу, что мы сохранили это производство. Поэтому я не зря сказал, что надо разбираться в этом производстве глубоко, организовывать процесс. Там нужен прорыв, капитальный прорыв», — подчеркнул президент Белоруссии, отметив, что на постсоветском пространстве это направление «мы прилично подзагубили».

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При этом, по словам Лукашенко, без него нельзя.

«Без него не летают ни самолёты, ни ракеты, не работает высокоточное оружие. Ничего не работает», — пояснил он.

Белорусский лидер отметил, что в России также осознают необходимость развития микроэлектроники.

«На последних переговорах президент России сказал: «Мы готовы платить любые деньги за продукт микроэлектроники, — сказал Лукашенко. — В эту сферу и россияне, и мы будем инвестировать, потому что открывается глобальный рынок в нашей части: белорусско-российский, постсоветский».

Он добавил, что, если будет продукция хорошая, её купят везде, подчеркнув, что этим направлением нужно заниматься вместе с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия и Белоруссия договорились о финансировании проектов в области микроэлектроники. Как подчеркнул российский президент Владимир Путин, Белоруссия располагает очень важными компетенциями, в том числе в микроэлектронике.