Москва, 3 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Осмысляя выступление в Кремле президента России Владимира Путина, можно сделать вывод, что геостратегическая задача России — пройти между Сциллой низкопоклонства перед Западом и Харибдой девестернизации, заявил корреспонденту ИА REGNUMисторик и писатель Дометий Завольский.

Цитата из видео: «Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России». kremlin.ru Обращение Владимира Путина по случаю подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

То и другое является орудием Запада, точнее — диктатуры глобалистских сил, что рассматривают уже и собственное население как материал для социальных экспериментов и построения нового порядка. (Этот порядок всё больше напоминает сюрреалистические фантазии Станислава Лема, забавные для читателя лишь до тех пор, пока не пришло осознание серьёзности автора).

Примитивнейшей реакцией на отрицание глобалистского, преимущественно англосаксонского проекта было бы самоотвержение России от Европы (и европеизированных стран Азии). Постсоветский антивестернизм, чем дальше, тем более рьяно призывает «учиться» у КНР, Вьетнама, КНДР, Ливии Муаммара Каддафи — не обращая внимания, что превращается в пародию на позднесоветское западничество и «конвергентство».

Мы помним, как перестроечные «конвергенты» от аморфных призывов брать «всё лучшее» из западного капитализма за считанные годы дошли до невежественных апелляций к благосостоянию нефтяных эмиратов и прямых призывов к оккупации РСФСР теми, кто «научит нас работать».

Сегодня за ответ глобалистам нередко принимают зеркальное отражение того карикатурного западничества. Главное место в этой путаной идеологии самоотождествления России с колониальными странами занимает низкопоклонство перед Китаем (а то и КНДР) и презрение к европейской цивилизации, перенимающее черты как западной левацкой «BLМовщины», так и киевской русофобии.

Постсоветские «снежинки» (как на Западе прозвали левую молодёжь, не выносящую «жестокости мира») трезвой критике прошлого и настоящего Запада предпочитают сумму советских и западных «чёрных легенд», не замечая ни их антихристианства, ни перехода огульного антивестернизма в русофобию.

Однако президент Путин не случайно подчеркнул: «До сих пор [США] фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корея, да и другие страны и при этом цинично называют их равноправными союзниками…

Американская элита, по сути, использует трагедию [беднейших стран мира] для разрушения национальных государств. Это касается и Европы, это касается и идентичности Франции, Италии, Испании, других стран с многовековой историей».

Осуждая весьма известные практики колониальной эпохи, президент РФ упомянул создателей Новороссии, отнятой у мстительного хаоса Великой Степи — не только вошедших в советский канон Суворова и Ушакова, но Екатерину II, Румянцева, Потёмкина.

Президент указал, что сегодняшние трагические события коренятся в волюнтаризме не только беловежского раскола, но и послереволюционного нарезания границ; обличая западные антропологические эксперименты, сослался на слова Нагорной Проповеди; и завершил своё выступление патриотическим признанием философа И. А. Ильина.

Это вдвойне символично: Ильина за резко антисоветскую позицию в наибольшей мере ошельмовать пытаются именно сторонники шельмования тысячелетней русской истории и отказа России от европейской самоидентификации — не столько ради «духовности», сколько ради «восстановления социализма», понимаемого столь же потребительски, как майданные массы понимали «вхождение в ЕС».

Фактически борьба сегодня идёт за выбор: станет ли Россия одним из центров европейского мира, более здорового и справедливого, достижениями которого будет пользоваться всё остальное человечество.

Либо Россия, воплощая мечты многих поколений русофобов, будет вытолкнута в Азию, причём на самую бесплодную «окраину Китая», физически и духовно раздавленная, не имея шансов состояться ни как европейская, ни как азиатская нация.

Отстаивая Новороссию и свой суверенитет, Россия борется за своё место в Большой Европе будущего. В этой борьбе первичным является философский выбор», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва стремиться покончить с деспотичным миропорядком Запада. На это указывает выступление президента России Владимира Путина на церемонии подписания договоров о воссоединении с РФ Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, заявил обозреватель National Interest Марк Эпископос.

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