Луганск, 3 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Киевские войска, перешедшие административную границу Луганской Народной Республики, полностью уничтожены. Об этом 3 октября сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«С утра [киевские] войска севернее населённого пункта Северск выдвинулись, мы наблюдали марш их колонны, но наблюдали так, чтобы они беспрепятственно прошли административную границу и возомнили, что они имеют какие-то определённые успехи на данном направлении», — сказал офицер в эфире Первого канала.

Марочко пояснил, что российские военнослужащие выстроили для киевских войск «огневой мешок» — с севера, востока и юга начали плотно накрывать массированным огнём.

По его словам, на 14:00 вся группировка, которая пересекла границу, практически полностью уничтожена.

«А недобитки, понеся колоссальные потери, вернулись на заранее занимаемые позиции», — сказал Андрей Марочко.

По словам, представителя Народной милиции, на данном направлении атака ВСУ была равносильна самоубийству. Он предложил Владимиру Зеленскому объясниться с родственниками киевских солдат, погибших из-за ошибочного решения командования.