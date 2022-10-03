Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Антитеррористическое учение «Лагуна-2022» провели в Ленинградской области. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Антитеррористическое учение в Ленобласти Пресс-служба управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В мероприятии приняли участие представители всех силовых ведомств и правоохранительных органов. В том числе были представители Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота ВМФ России.

«Цель учения — отработка межведомственного взаимодействия сил и средств по пресечению террористического акта на объекте, находящемся в территориальном море Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

Для проведения учения подготовили легенду, согласно которой группа «террористов» захватила гражданское судно в акватории Финского залива. Специалисты пресекли террористический акт и обезвредили «преступников». Это показало эффективность взаимодействия силовых ведомств.

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