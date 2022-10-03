Прага, 3 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Власти Чешской республики призвали своих граждан покинуть Россию, соответствующий документ 3 октября распространил МИД республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«В связи с продолжающейся [специальной военной операцией] Российской Федерации [на территории бывшей УССР] и возможной угрозой ухудшения безопасности в стране, особенно для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чехии настоятельно призывает воздержаться от поездок на территорию Российской Федерации», — отметило ведомство на своем официальном сайте.