Москва, 3 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. На высылку властями Литвы временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя ответит российская сторона. Об этом 3 октября сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

Nikita Dezhurny МИД России

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — приводит слова представителя российского МИД РИА Новости.

При этом ранее в литовском МИД заявили, что временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь объявлен персоной нон грата и должен покинуть территорию республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября стало известно, что министерство внутренних дел Литвы собирается расторгнуть соглашения с МВД Белоруссии.