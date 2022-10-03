МИД РФ: Россия ответит на высылку Литвой временного поверенного в делах РФ
Москва, 3 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. На высылку властями Литвы временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя ответит российская сторона. Об этом 3 октября сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
Nikita Dezhurny
МИД России
«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — приводит слова представителя российского МИД РИА Новости.
При этом ранее в литовском МИД заявили, что временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь объявлен персоной нон грата и должен покинуть территорию республики.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября стало известно, что министерство внутренних дел Литвы собирается расторгнуть соглашения с МВД Белоруссии.