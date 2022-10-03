Париж, 3 октября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей поделиться своими идеями для построения будущего страны. Об этом Эммануэль Макрон написал в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Глава французского государства призвал граждан, социальных партнеров, профессионалов, выборные должностные лица внести идеи для продвижения Франции.

Национальный совет по возрождению предлагает несколько форматов для совместного и конструктивного обсуждения, чтобы найти решения грядущих проблем на национальном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, после нескольких министров настала очередь президента Франции использовать водолазку, чтобы послать французам послание об энергетической трезвости.

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