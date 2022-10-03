Сеул, , 15:00 — REGNUM Серия ракетных пусков КНДР, предположительно, направлена на «усмирение» нового правительства Южной Кореи и привлечение внимания США. Об этом, как сообщает Yonhap News, заявил министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ.

Корея Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Данное заявление министр сделал 2 октября в Международном аэропорту Инчхон перед вылетом в Германию.

«Вероятно, они пытаются взять под свой контроль ситуацию в межкорейских отношениях и развивать параллельно свое вооружение, — сообщил министр. — Похоже, их главная цель — усмирить новое правительство Южной Кореи. И поскольку ядерная проблема Северной Кореи отошла на второй план США из-за внутриполитической ситуации, Пхеньян также может хотеть привлечь внимание Вашингтона».

«Вне зависимости от их намерений, провокации — не идеальный (инструмент) для мира на Корейском полуострове. Наше правительство примет ещё более решительные меры», — подчеркнул Квон Ён Се.

Говоря об ответных мерах, министр объединения добавил, что Сеул рассматривает «несколько вариантов», включая новые санкции. Тем не менее он призвал Пхеньян вернуться к диалогу по денуклеаризации.

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