Ярославль, , 16:01 — REGNUM В Ярославле суд вынес приговор главному бухгалтеру, которая обманула строительную организацию ЗАО «Промтехмонтаж-Железобетонные изделия» на 12 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областной суд.

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С января 2015 по июнь 2017 главный бухгалтер организации изготавливала подложные электронные поручения. Затем она перечисляла в адрес подконтрольных ей организаций деньги за якобы выполненные услуги. Таким образом сотруднице удалось похитить более 12,7 млн рублей.

Суд приговорил бывшего главного бухгалтера к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима на 2 года 10 месяцев. Однако в период расследования дела она уже находилась в колонии, отбывая наказание по приговору 2019 года за мошенничество в другой фирме.

«По закону, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу, наказание засчитывается по первому приговору. Таким образом, сотрудница считается полностью отбывшей наказание», — объяснили в пресс-службе областного суда.

Теперь женщине придётся вернуть организации более 10 млн 200 тысяч рублей.

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