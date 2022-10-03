В Ярославле бухгалтер похитила 12 млн у строительной компании
Ярославль, 3 октября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В Ярославле суд вынес приговор главному бухгалтеру, которая обманула строительную организацию ЗАО «Промтехмонтаж-Железобетонные изделия» на 12 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областной суд.
С января 2015 по июнь 2017 главный бухгалтер организации изготавливала подложные электронные поручения. Затем она перечисляла в адрес подконтрольных ей организаций деньги за якобы выполненные услуги. Таким образом сотруднице удалось похитить более 12,7 млн рублей.
Суд приговорил бывшего главного бухгалтера к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима на 2 года 10 месяцев. Однако в период расследования дела она уже находилась в колонии, отбывая наказание по приговору 2019 года за мошенничество в другой фирме.
Теперь женщине придётся вернуть организации более 10 млн 200 тысяч рублей.