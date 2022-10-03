Барнаул, 3 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) 3 октября обозначили задачи, которые решают органы власти края и общества в связи с проведением частичной мобилизации военнообязанных для защиты населения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Как сообщает телеграм-канал АКЗС, спикер Александр Романенко сформулировал пять актуальных направлений работы для всех созидательных сил общества.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«В крае выработан план работы в связи со специальной военной операцией, его исполнение рассматривается в рамках совещаний у губернатора. Нам, законодательному собранию, реготделениям политических партий, общественным организациям необходимо включиться в его реализацию. Я сейчас говорю не о процессе мобилизации, не о ходе специальной операции и процедуре вступления новых территорий в Российскую Федерацию. Я говорю исключительно о том, что мы в крае: органы власти, общественность, конкретные люди — должны сделать и делаем в этой ситуации», — сказал Александр Романенко.

Самое главное сейчас, по словам председателя АКЗС — помощь жителям края, отбывшим по мобилизации для участия в спецоперации, и особенно их семей.

«Мы не должны заместить армейское снабжение. Вооружением, обмундированием, питанием их обеспечивает Минобороны РФ. Наша задача — снабдить их дополнительными ресурсами, обеспечить более комфортную службу и человеческие условия», — подчеркнул Романенко.

Для поддержки военнослужащих и их семей в регионе создан фонд, на счет которого осуществляется сбор средств. Это Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Спикер призвал депутатов и общественность оказать содействие в привлечении средств. Необходимо также определить конкретный перечень того, что требуется направить в подразделения, и организовать отправку собранных ресурсов.

Вторая важная задача — оказать поддержку семьям военнослужащих, в первую очередь — при помощи волонтеров.

«Соцслужбы региона работают, ведется учет семей, определяется объем требуемой помощи. Сегодня надо активизировать волонтерское движение, привлечь партийные структуры к конкретной помощи. Порой требуется самая элементарная поддержка — помочь женщине с детьми делать работу по хозяйству. Профильные комитеты АКЗС и общественные структуры сегодня должны подключиться к работе с волонтерами», — поставил задачу Александр Романенко.

Третье направление — разъяснительная работа.

«Уровень тревожности населения сегодня очень высок. Часто это спровоцировано непониманием происходящих процессов, незнанием правил, по которым идет мобилизация, ошибками ответственных лиц. В крае работает телефон доверия. Органы власти обобщают обращения, военкоматы разъясняют ситуацию. Депутаты в своих округах близки к своим избирателям», — отметил председатель АКЗС.

Депутатам и общественности также необходимо взаимодействовать с работодателями, обеспокоенными вымыванием кадров. По словам Романенко, надо помочь предприятиям с фиксацией права на отсрочку для ценных сотрудников. Второе направление — содействие с замещением кадровых ресурсов взамен мобилизованных работников.

«Экономика Алтайского края должна работать, социальная сфера в полном объеме получать все ресурсы, требуется содействие со стороны всех профильных структур», — подчеркнул спикер.

И пятая задача, которую обозначил Романенко, — моральная поддержка наших военнослужащих.

«Нам надо публично поддерживать бойцов, прибывших на территорию специальной военной операции из нашего региона. Люди должны знать о нашей поддержке. Они должны понимать, что они там не один на один с боевиками, все мы находимся вместе с ними: поддерживаем их семьи, мобилизуем экономику и все общество», — заключил председатель АКЗС.

Депутаты краевого Законодательного Собрания предложение спикера АКЗС поддержали. Заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько заявил:

«Работа по сбору средств и поддержке наших военных частей и подразделений началась ранее. Участвуют региональные союзы промышленников, аграриев, строителей, организации и предприниматели из иных отраслей, а также общественные организации».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Алтайского края сегодня, 28 сентября, спустя неделю после начала мобилизации в России, пролили свет на то, как данный процесс проходит в регионе: пока Алтайский край выполнил около половины задания по частичной мобилизации.

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