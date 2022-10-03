Москва, , 14:58 — REGNUM Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала года сократилось на $93,6 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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Так, самый богатый предприниматель, один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с начала года лишился $2,17 млрд, его состояние сократилось до $28,7 млрд.

Второе место у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона. С начала года он потерял $7,12 млрд, а его состояние упало до $25,3 млрд.

Замыкает тройку Алексей Мордашов, его состояние сократилось на $9,12 млрд, до $19,1 млрд.