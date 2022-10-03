Екатеринбург, 3 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в среду, 5 октября проверят системы оповещения населения. Об этом журналистам сообщили в городской администрации.

Система оповещения при ЧС

Техническая проверка системы оповещения в уральской столице пройдёт с 10: 40 до 10:49 (8:40-8:49 мск). Екатеринбуржцы услышат предварительный сигнал «Внимание всем!» затем специалисты проверят прохождение речевой информации на уличном пункте оповещения.

Сирены проверят на возможность оповещения граждан о чрезвычайной ситуации. Специалисты просят Екатеринбуржцев не пугаться технических мероприятий.