Лондон, 3 октября 2022, 14:57 — REGNUM Представители Объединенных экспедиционных сил стран Северной Европы проведут встречу в понедельник 3 октября, чтобы обсудить безопасность подводных трубопроводов и кабелей после взрывов, повредивших газопроводы «Северный поток» в Балтийском море. Об этом, как сообщает Associated Press, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Бен Уоллес
Бен Уоллес
U.S. Secretary of Defense

По словам Уоллеса, инициаторами предстоящей виртуальной встречи выступили Великобритания и Нидерланды. Экспедиционные силы объединяют войска 10 стран, включая страны Прибалтики и Северной Европы.

Также Уоллес сообщил, что Великобритания приобретет два специализированных судна для защиты подводных кабелей и труб, а первое многоцелевое судно для ведения боевых действий под водой будет введено в строй к концу 2023 года.

Официально Великобритания никого не обвинила во взрывах на трубопроводах, однако Уоллес заявил на ежегодной конференции Консервативной партии, что «влияние [президента России Владимира Путина] распространяется дальше [за пределы б. УССР]. На этой неделе мы стали свидетелями «загадочного» ущерба, нанесенного трубопроводам «Северный поток». И это должно напомнить нам всем, насколько хрупка наша экономика и инфраструктура перед такими гибридными атаками».

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