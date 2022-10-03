Лондон, 3 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Представители Объединенных экспедиционных сил стран Северной Европы проведут встречу в понедельник 3 октября, чтобы обсудить безопасность подводных трубопроводов и кабелей после взрывов, повредивших газопроводы «Северный поток» в Балтийском море. Об этом, как сообщает Associated Press, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

По словам Уоллеса, инициаторами предстоящей виртуальной встречи выступили Великобритания и Нидерланды. Экспедиционные силы объединяют войска 10 стран, включая страны Прибалтики и Северной Европы.

Также Уоллес сообщил, что Великобритания приобретет два специализированных судна для защиты подводных кабелей и труб, а первое многоцелевое судно для ведения боевых действий под водой будет введено в строй к концу 2023 года.

Официально Великобритания никого не обвинила во взрывах на трубопроводах, однако Уоллес заявил на ежегодной конференции Консервативной партии, что «влияние [президента России Владимира Путина] распространяется дальше [за пределы б. УССР]. На этой неделе мы стали свидетелями «загадочного» ущерба, нанесенного трубопроводам «Северный поток». И это должно напомнить нам всем, насколько хрупка наша экономика и инфраструктура перед такими гибридными атаками».