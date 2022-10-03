Тегеран, , 14:56 — REGNUM Протесты и беспорядки в Иране были спланированы США и Израилем. Об этом 3 октября заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Али Хаменеи Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я с определённостью заявляю, что эти беспорядки и нестабильность были спланированы США и израильским режимом, а их подчинённые и некоторые вероломные иранцы за границей помогали им в этом деле», — приводит его слова агентство Tasnim.

Ранее власти Ирана заявили об окончании беспорядков и протестов в городах страны, которые начались в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство разведки Ирана раскрыло детали беспорядков в стране.

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