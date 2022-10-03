Астана, , 14:55 — REGNUM Граждане Казахстана, проживающие в России, в случае получения повестки о призыве в российскую армию могут обратиться в посольство или предоставить документы о своём гражданстве в военкомате. Об этом 3 октября сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если человек, допустим, находится на территории России, получил вид на жительство, он может показать свой документ в военкомате или обратиться в посольство Казахстана», — сказал Смадияров.

Он сообщил, что бывают случаи, когда информация в базах не соответствует действительности.

Стоит отметить, что 2 октября стало известно, что в Санкт-Петербурге в рамках частичной мобилизации повестку в военкомат вручили 31-летнему гражданину Казахстана.