Астана, 3 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Граждане Казахстана, проживающие в России, в случае получения повестки о призыве в российскую армию могут обратиться в посольство или предоставить документы о своём гражданстве в военкомате. Об этом 3 октября сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Если человек, допустим, находится на территории России, получил вид на жительство, он может показать свой документ в военкомате или обратиться в посольство Казахстана», — сказал Смадияров.

Он сообщил, что бывают случаи, когда информация в базах не соответствует действительности.

Стоит отметить, что 2 октября стало известно, что в Санкт-Петербурге в рамках частичной мобилизации повестку в военкомат вручили 31-летнему гражданину Казахстана.