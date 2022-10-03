Минск, , 15:01 — REGNUM Необъятный рынок открылся перед белорусскими производителями после введения против России западных санкций. Такой возможностью нужно эффективно воспользоваться, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Белоруссия много и серьёзно работает с Россией по всем направлениям, по импортозамещению. Западные компании покинули Россию, и для Белоруссии открылись новые возможности.

«Открылся необъятный рынок. Конечно, мы там одни не справимся дефицит этот заполнить. Мы вместе с россиянами в этом плане работаем», — приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко.

В России, подчеркнул он, востребована промышленная, военно-промышленная, сельскохозяйственная белорусская продукция.

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