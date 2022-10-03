Минск, 3 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Необъятный рынок открылся перед белорусскими производителями после введения против России западных санкций. Такой возможностью нужно эффективно воспользоваться, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он отметил, что Белоруссия много и серьёзно работает с Россией по всем направлениям, по импортозамещению. Западные компании покинули Россию, и для Белоруссии открылись новые возможности.

«Открылся необъятный рынок. Конечно, мы там одни не справимся дефицит этот заполнить. Мы вместе с россиянами в этом плане работаем», — приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко.

В России, подчеркнул он, востребована промышленная, военно-промышленная, сельскохозяйственная белорусская продукция.

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