Москва, 3 октября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал судьбоносным днем 3 октября, когда палата парламента рассматривает документы о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Этого дня ждали долго — 30 лет. Давайте не будем этого забывать. Попранные права и свободы, отобранная возможность говорить на родном языке, исповедовать свою веру. История, которая была переписана под диктовку Сороса. Культура, которую забыли. Традиционные ценности. Все это прошли люди, граждане РФ, наши соотечественники, проживающие на территории четырех субъектов», — сказал Володин.

Он отметил, что местные жители и сегодня сталкиваются с бомбежками, обстрелами.

«Это все продолжалось на протяжении восьми лет. И единственная возможность положить этому конец — воссоединиться, жить вместе, строить планы на будущее», — добавил Володин.