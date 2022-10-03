Махачкала, 3 октября 2022, 14:52 — REGNUM Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов профинансировал строительство мечети в городе Махачкале. Им была перечислена сумма в размере 750 млн рублей — и это только первый взнос, о чем сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ от Дагестана Хизри Абакаров («Единая Россия»).
Как отметил Хизри Абакаров, мечеть в Махачкале, которая будет носить имя пророка Мухаммада, станет самой большой на Северном Кавказе.
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