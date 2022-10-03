Махачкала, 3 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов профинансировал строительство мечети в городе Махачкале. Им была перечислена сумма в размере 750 млн рублей — и это только первый взнос, о чем сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ от Дагестана Хизри Абакаров («Единая Россия»).

Hlebushek Сулейман Керимов

«Сулейман всегда держит своё слово. Сегодня он перечислил первый транш в 750 миллионов рублей муфтияту Дагестана, в ближайшее время поступит второй транш. Уверен, в кратчайшие сроки строительство мечети будет завершено», — написал депутат.

Как отметил Хизри Абакаров, мечеть в Махачкале, которая будет носить имя пророка Мухаммада, станет самой большой на Северном Кавказе.