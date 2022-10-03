Кабул, 3 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Несколько минут назад источники новостей сообщили о взрыве в районе «Пуле Сухта» («Горелый мост») в Кабуле. Об этом пишет агентство «Шафакна».

Jumping cheese Взрыв

Очевидцы уточняют, что взрыв произошёл на площади «Шахид Мазари» в Даште-Барчи в Кабуле, где проживают в основном хазарейцы.

Силовики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по этому поводу.

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Взрыв произошёл всего через три дня после кровавого теракта в школе «Кадж» в этом же районе, в результате которого погибли по меньшей мере 54 человека и были ранены 100 учеников, в основном девочки, а ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).